Легендарного артиста, всемирно известного итальянского певца и актера Адриано Челентано ждут с сольным концертом в Тбилиси в марте 2019 года, сообщил Sputnik Грузия PR-менеджер компании Fix Group Иракли Какабадзе.

Выступление звезды запланировано в Тбилисском концертном зале в сопровождении симфонического оркестра. Билеты на концерт поступят в продажу с 28 августа. Их можно будет приобрести онлайн, на сайте biletebi.ge.

Организатор выступления – компания Fix Group. По словам представителя компании, причина, по которой концерт вдруг может быть отменен – это ухудшение здоровья Адриано Челентано, которому в 2019 году исполнится 81 год.

«Очень много друзей и компаний подключены в это дело. Потому что первая и самая большая проблема – это привести его сюда. Ходят много легенд, начиная от того, что он боится летать и заканчивая тем, что он не покидает Италию. Но на сегодня договоренность о выступлении с ним есть. Его как-то удалось пригласить в Россию, а оттуда переманить в Грузию», — сказал Какабадзе.

Запланированный концерт связан со многими рисками, добавил собеседник агентства.

«Честно скажу, что мы даже пока не можем найти страховое агентство, которое сможет его застраховать. Этот случай посложнее, чем с Эннио Морриконе»,- отметил Какабадзе.

Как отметили в компании, итальянский артист не запросил гонорара за выступление. Fix Group оплачивает только перелет, проживание и другие расходы музыканта и его большой команды.

Знаменитый певец и актер с мировым именем Адриано Челентано за свою карьеру выпустил свыше 40 студийных альбомов общим тиражом 150 миллионов пластинок и снялся более чем в 40 кинофильмах. Особую популярность у зрителей он приобрел в комедиях 70-80-х годов, играя обаятельных плутов, мошенников и воришек в картинах «Суперограбление в Милане», «Юппи Ду», «Блеф», «Укрощение строптивого», «Бинго-Бонго», «Бархатные руки», «Ас» и «Гранд-отель Эксельсиор».

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