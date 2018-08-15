Ректор Университета медицинских наук Стамбула, профессор Джевдет Эрдол призвал граждан Турции бойкотировать все табачные изделия, в том числе производства США, и бросить курить.

Как передает «Анадолу», по его словам, по данным Всемирной организации здравоохранения, причиной смерти 31 процента мужчин и 12 процентов женщин в Турции являются заболевания, вызванные курением.

Профессор сообщил, что иностранные компании контролируют 98 процентов табачного рынка Турции. «70 процентов этих компаний являются американскими. Их суммарный доход составляет 11 процентов от потребительских расходов домохозяйств. Они зарабатывают и на том, что продают лекарства для лечения болезней, вызванных курением табачных изделий, которые они выпускают.

Самым достойным ответом глобальному безумию США будет бойкот и запрет их товаров. Призываю граждан Турции бойкотировать все табачные изделия, в том числе производства США, и бросить курить», — сказал Эрдол.

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