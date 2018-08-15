Увеличение пошлин на ввозимые в Турцию американские товары связано с атакой США на турецкую экономику, заявил вице-президент Турции Фуат Октай.

Турция в среду резко повысила пошлины на ряд американских товаров согласно указу президента страны Тайипа Эрдогана.

Согласно документу, введены дополнительные пошлины на импортируемые из США табачные изделия в размере 60%, на алкоголь 140%, на автомобили до 120%, на косметические изделия до 60%, на рис 50%, на фрукты 20%. Пошлины повышены также на ряд других американских товаров.

«В ответ на сознательную атаку руководства США на нашу экономику в рамках принципов взаимности был повышен уровень пошлин на некоторые импортируемые (американские) товары. Наш народ, сплотившийся вокруг нашего лидера в эти тяжелые дни, сплотился также с международным сообществом против поведения (США) в обход всех правил, вдохновив мир в борьбе против несправедливости», — написал Октай в Twitter.

Minval.az