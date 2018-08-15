Самолет, который премьер-министр Греции Алексис Ципрас распорядился отправить за двумя греческими военными, освобожденными из турецкой тюрьмы в городе Эдирне, приземлился в среду в Салониках, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Skai.

Два греческих пограничника случайно в ходе патрулирования зашли в марте на турецкую территорию, их задержали, отправили в тюрьму, заподозрив в шпионаже, но эти обвинения оказались необоснованными. Турецкий суд во вторник принял решение освободить военных из-под стражи.

Согласно сообщению пресс-службы премьера, на борту самолета, который летал в Турцию за двумя греческими пограничниками, находились первый заместитель министра иностранных дел Йоргос Катрунгалос и заместитель начальника Генерального штаба национальной обороны Греции Константинос Флорос. В Салониках самолет встречали министр национальной обороны Панос Камменос, начальник Главного штаба сухопутных войск Алкивиадис Стефанис, заместитель министра иностранных дел Греции Яннис Аманатидис, а также семьи двух греческих военных.

Турецкий суд, который рассматривал во вторник ходатайство об освобождении двух греческих военных, постановил, что нет никаких причин, чтобы греческие военные продолжали находиться в тюрьме, и решил освободить их без ограничительных мер до будущего суда уже по обвинению в незаконном входе в запретную военную зону на границе. Дата этого суда не назначена.

По словам греческого телеканала «Скай», в ходе телефонного разговора, который имел дипломатический советник премьер-министра Греции с дипломатическим советником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, последний заверил его, что возможный будущий суд над двумя греческими военными будет проходить в их отсутствии, и если и будет определено наказание, то тюремный срок не будет превышать то время (пять с половиной месяцев), которое два военных уже провели в тюрьме в Эдирне.

На заседании турецкого суда во вторник два грека вместе со своими адвокатами попросили о немедленном освобождении, так как завершилось полное исследование цифровых данных обнаруженных у них телефонов и обвинения в шпионаже отпали, задержанным инкриминировался лишь вход в запретную военную зону. Они подтвердили в своем заявлении, что вошли в данный район случайно.

В результате суд постановил, что обвинения в шпионаже действительно являются необоснованными и будут рассматриваться только обвинения в незаконном входе в запрещенную военную зону.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас приветствовал освобождение во вторник из турецкой тюрьмы двух греческих военнослужащих, назвав это «актом справедливости, который будет способствовать укреплению дружбы, добрососедства и стабильности в регионе».

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