Испанский пилот команды «Макларен» Фернандо Алонсо принял решение не выступать в «Формуле-1» в 2019 году.

Об этом сообщает пресс-служба «Макларена».

По информации СМИ, 37-летний испанец может перейти в американскую гоночную серию IndyCar.

Алонсо дебютировал в «Формуле-1» в 2001 году. Он является двукратным чемпионом «Формулы-1». Свои титулы он завоевал в 2005 и 2006 годах в составе «Рено». В 2010, 2012 и 2013 годах он стал вице-чемпионом, выступая за «Феррари». С 2014 года испанец выступает за «Макларен».

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