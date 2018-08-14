На сегодня, 14 августа, назначен крайний срок предоставления гарантийного депозита для Евровидения-2019. Из-за противоречий и отсутствия договорённости между израильской телекомпании «Кан» и минфином, международный песенный конкурс в Израиле на грани срыва, сообщает ВВС.

Мэр Тель-Авива Рон Хульдаи решил помочь разрешению ситуации и предложил возможность бесплатного предоставления помещений для организации и проведения шоу.

В стране снова не оказалось зрелого, сознательного человека, способного взять ответственность. Недавно прогнали Месси, а теперь готовы провалить Евровидение, — пишет Хульдаи на своей странице в Facebook.

Мэр Тель-Авива готов на безвозмездной основе предоставить на 3 месяца помещения выставочного центра «Ганей Тааруха», за счёт чего телеканал «Кан» сэкономит 21 млн шекелей (около 6 млн долларов США).

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