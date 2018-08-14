Власти страны опасаются, что использование аппаратного обеспечения китайских компаний может стать угрозой безопасности.

В США правительственным структурам официально запретили использовать смартфоны ZTE и Huawei. Это касается, в том числе, отдельных компонентов их производства. Об этом пишет The Verge.

Запрет распространяется исключительно на компоненты, которые могут использоваться для просмотра и передачи данных.

Из-за нового запрета многим компаниям придется перейти на новое оборудование.

Под запрет также попало оборудование для связи и видеонаблюдения компаний Hytera Communications, Hangzhou Hikvision Digital Technology Company и Dahua Technology Company.

Причиной введения запрета являются соображения госудатственной безопасности.

«Huawei поддерживает стремление правительства США улучшить меры безопасности, но это произвольное включение [компании] в закон о военном бюджете является неэффективным, ошибочным и неконституционным», — отмечено в сообщении, поступившем в Reuters.

Ранее сообщалось, что YouTube назвал лучшие смартфоны для просмотра видео. Ни один iPhone в перечень не попал.

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