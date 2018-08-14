Рэпер Канье Уэст признался, что одной из актуальных эротических фантазий, которые он хотел бы воплотить в жизнь, на сегодняшний день для него является секс с четырьмя сестрами. Об этом он сообщает в своей новой композиции, пишет РенТВ.

В композиции XTCY Уэст сообщает, что хотел бы вступить в сексуальную связь с четырьмя сестрами. Поклонники артиста тут же предположили, что речь идет о семействе его супруги: у Ким Кардашьян как раз три сестры.

Ранее Канье Уэст уже рассказывал о подробностях своей интимной жизни. Так, на днях он рассказал о том, что, несмотря на наличие жены, не изменяет старым привычкам и активно смотрит видео на интернет-портале PornHub. Администрация портала, узнав об этом, подарила Уэсту премиальную подписку на свой ресурс.

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