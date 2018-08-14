Ученые из Оклендского университета изучали суточный ритмы жизни мухи и обнаружили молекулярные маркеры, по которым можно предсказать смерть дрозофилы. Данные были опубликованы в журнале Scientific Reports.

Изменения биологических процессов в организме в зависимости от смены дня и ночи называют циркадными ритмами. Они зависят от правильной работы генов и их синхронизации с гипоталамусом.

Исследователи изучили работу генов мошек в мозге и периферийных тканях, обеспечивающих циркадные ритмы. Оказалось, что если активность обоих генов возрастала и сбивалась с привычного ритма, то мушки умирали через четыре дня. Причем независимо от возраста.

В эксперименте использовали мух 10-, 30- и 50-дневного возраста.

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