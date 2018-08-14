Житель Индии потерял половой орган, игнорируя признаки рака. У 82-летнего пациента была серьёзная опухоль в паховой области и отслаивалась кожа, сообщает «Лайф» со ссылкой на The Sun.

Когда он обратился к врачам первый раз, ему прописали антибиотики и устранили гнойную опухоль. Спустя две недели пенис мужчины отвалился из-за язвы.

— Клиническое обследование показало почти полную потерю фаллоса, — написал в отчёте врач Медицинского университета Кинг-Джордж в Лакхнау.

В результате обследований у него выявили плоскоклеточный рак — разновидность рака кожи. Врачам пришлось соорудить катетер, чтобы мужчина мог ходить в туалет. Болезнь находилась в запущенном состоянии, пациенту была предложена паллиативная помощь. Спустя 15 дней он скончался.

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