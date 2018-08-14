Время ожидания проезда через пункт пропуска «Верхний Ларс» составляет порядка 10 часов. Об этом «Кавказ Пост» сообщили в ГУ МЧС по Северной Осетии. Несмотря на пробку, дорога функционирует в штатном режиме.

По данным ведомства, такая ситуация вызвана значительным превышением пассажиропотока: ежедневно границу в обе стороны пересекают до 15000 человек и 4000 единиц автотранспорта. Эти показатели в разы превышают расчетную пропускную способность пункта пропуска.

Туристам, направляющимся в Грузию, советуют рассчитывать время в пути с учетом затора, и предлагают воспользоваться альтернативным вариантом маршрута, пролегающим через Азербайджан.

Minval.az