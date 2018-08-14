Латвийская певица Лайма Вайкуле критически высказалась в адрес журналистов, «изначально подтасовывающих вопросы и ответы».

«Вы все равно меня втягиваете в политические дискуссии. Я ничего не понимаю в политике. Я знаю, что нам запрещено работать в Крыму», − сказала она в эфире телеканала «Россия 24» в понедельник, 13 августа, комментируя свои слова, сказанные ранее на пресс-конференции в Одессе, о невозможности выступлений в аннексированном Крыму, пишет DW.

По словам Вайкуле, она не намеревалась делать никаких политических заявлений, а лишь отвечала на вопрос журналиста о возможной поездке в Крым.

«Я говорю: нет, потому что у нас в стране закон, запрещающий работать в Крыму, как просто! Почему вы из этого делаете какую-то политическую демонстрацию?» − сказала Вайкуле.

Слова артистки о невозможности ее работы в Крыму получили большой резонанс в официальных российских СМИ.

Певицу раскритиковали член Совета Федерации РФ Алексей Пушков, певец Олег Газманов и поп-продюсер Иосиф Пригожин.

B соцсетях стала заметна волна «хейтерских», грубо-ненавистнических комментариев в ее адрес.

11 августа на пресс-конференции в Одессе Лайма Вайкуле, отвечая корреспонденту местного издания Думская на вопрос, поедет ли она в Крым, произнесла: «Я туда не поеду, какой бы гонорар мне ни предлагали».

Кроме того, она сказала, что у нее «нет и не может быть ностальгии по СССР», и она была «счастлива, что все это разрушилось».

Minval.az