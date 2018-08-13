Накануне сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Омской области возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Азербайджана, который незаконно пересек границу России, пишет российский интернет-портал om1.ru.

Следствие установило, что в 2009 году иностранец хотел ограбить россиянина. Он незаконно проник в дом потерпевшего и пытался похитить имущество. Также злоумышленник угрожал насилием, опасным для жизни.

За это преступление Южно-Сахалинский суд Сахалинской области осудил гражданина Азербайджана по статье «Разбой» на восемь лет лишения свободы. Кроме того, по распоряжению Министерства юстиции Российской Федерации пребывание иностранного гражданина, совершившего тяжкое преступление на территории России, признано нежелательным до 2025 года, о чем он был письменно уведомлен.

Выйдя на свободу, гражданин Азербайджана отправился в родную страну. Но мужчину продолжало тянуть в Россию. На родине он сменил фамилию, получил новый паспорт и незаконно приехал в Омск. Однако нарушитель быстро попал в поле зрения органов безопасности. Несколько дней назад его задержали.

Minval.az