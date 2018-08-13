

США желают нанести Турции удар в спину.

Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре, передает BBC News.

По словам главы государства, с одной стороны, Вашингтон действует как союзник, с другой же, «стреляет в ногу своему стратегическому партнеру». «Мы вместе в НАТО, а затем вы пытаетесь нанести удар в спину», — заявил он.

В то же время Эрдоган считает, что национальная валюта — турецкая лира — вскоре прекратит падение и вернется на нормальный уровень. Также президент ожидает продолжения атак на экономику страны, пишет Reuters.

Minval.az