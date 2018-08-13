«Виагру» можно использовать для лечения слепоты, выяснили офтальмологи из Колумбийского университета в Нью-Йорке.

Как передает Газета.ру, результаты исследования были опубликованы в журнале Ophthalmologica.

Основная причина ухудшения зрения с возрастом — макулярная дегенерация, поражение сетчатки вследствие сосудистой патологии. В 90% случаев макулярная дегенерация развивается постепенно в связи с образованием новых сосудов вокруг желтого пятна, места наибольшей остроты зрения в сетчатке глаза, расположенного напротив зрачка. Жидкость, просачивающаяся из этих сосудов, вызывает образование рубцовой ткани, что и приводит к ухудшению зрения. Патология отчасти вызвана ухудшением притока крови к хориодее, сосудистой оболочке сетчатки, а «Виагра», как выяснилось, способна улучшить кровоток.

На протяжении двух лет пятеро пожилых участников эксперимента получали по две таблетки препарата в день. За это время у одного из них зрение улучшилось, а у остальных остановились дегенеративные процессы. Существуют и другие препараты для замедления дегенерации сетчатки, но их необходимо вводить в глаз с помощью инъекций.

«Виагра» имеет значительный потенциал для сохранения и восстановления зрения», — заключили авторы работы. Теперь они рассчитывают на появление аналогичных исследований, проведенных на более обширной выборке.

Minval.az