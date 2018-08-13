Генеральная прокуратура Турции на фоне экономического кризиса в стране объявило о начале расследования в отношении сотен аккаунтов в социальных сетях за публикацию постов, которые могли спровоцировать рост курса долларах по отношению к турецкой лире, которая с начала года уже потеряла свыше 40% своей стоимости. Лира падает после обострения дипломатического напряжения между Турцией и США.

Такое же расследования начал финансовый наблюдатель Турции, передает Hurriyet. Совет по расследованию финансовых преступлений Турции связал расследование с преступлениями с манипулированием экономикой.

«Эта кампания дезинформации является частью экономической войны, которая велась против нашей страны. Ни в одном из своих высказываний президент не говорил о потенциальном замораживании валютных депозитов. В замечаниях президента отражена решимость его администрации сохранить силу турецкой экономики», — сказал спикер наблюдателя Фахреттин Алтун.

Сообщения о расследовании последовали за объявление министром финансов Турции Берата Албайрака о новом плане действия по укреплению турецкой лиры и экономики в целом, который 13 августа вступил в силу.

Сейчас за один доллар дают 6,9 турецких лир. Перед открытием торгов, ночью, курс составлял 7,24, что стало рекордным минимумом.

Minval.az