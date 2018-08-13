СМИ говорят о победе Кремля, но на самом деле результаты переговоров в Актау для Москвы далеко не столь однозначны

Как в большой дипломатии отличить поражение от победы? Казалось бы, ответ очевиден: сравнить позиции участников и результаты переговоров, сделать выводы, кто и в чем уступил, и уже исходя из этого высчитывать, кто оказался победителем, а кто — проигравшим. Но, как показывает опыт, иногда ответ на вопрос, кто победил, а кто проиграл, зависит от глубины ретроспективы.

Сегодня СМИ — и региональные, и российские, и мировые — комментируют результаты саммита в Актау, где после 22 лет переговоров была наконец подписана Конвенция о правовом статусе Каспия. Документ, строго говоря, «промежуточный», его еще предстоит уточнять и дополнять. Дно и недра моря будут поделены между странами с помощью заключения двусторонних соглашений. Акватория Каспийского моря будет разделена на внутренние и территориальные воды, рыболовные зоны и общее водное пространство. В качестве территориальных вод выделено по 15 морских миль на страну. К территориальным водам также примыкает рыболовная зона в десять миль. В своей рыболовной зоне у каждой страны исключительное право на промысел. За рыболовными зонами начинается общее водное пространство. Там будут свободно ходить суда под флагами прикаспийских государств. Наконец, закреплено, что на Каспии не будет военного присутствия вооруженных сил третьих стран.

Как ни парадоксально, о том, насколько новые договоренности выгодны Азербайджану, лучше всего судить по реакции Армении. Первым нервы не выдержали у депутата от фракции РПА, председателя постоянного комитета НС РА по внешним вопросам Армена Ашотяна, который возопил в своем в Facebook: «Пока мы варимся в нашем внутриполитическом котле, напоминая банку со скорпионами, в регионе происходят серьезнейшие геополитические изменения. Главы стран Каспийской пятерки – России, Казахстана, Азербайджана, Туркмении и Ирана подписали в Актау конвенцию о правовом статусе Каспийского моря». Как уверен господин Ашотян, «произошло максимально приемлемое для Азербайджана разделение, и теперь он может в больших объемах исследовать каспийский шлейф для добычи и экспорта энергоносителей в больших объемах». Добавим от себя: а значит, Азербайджан получит нефтегазодоллары и вложит их в том числе и в армию. И самое страшное для Армении, «фактически Россия и Иран согласились уступить Азербайджану больше энергоносителей – против стратегических и долгосрочных гарантий, что де-факто укрепляет существующие между нашими соседями связи». А «Первый информационный» в своем комментарии припечатывает: «Проблема не в Каспийском море или его энергоносителях, которые Азербайджаном использовались независимо от подписанной вчера декларации, а в том, что Азербайджан значительно увеличивает свою субъектность, участие в площадках, направленных на формирование общей повестки с влиятельными странами региона».

В самой России тоже комментируют итоги переговоров в Астане. Вердикт СМИ единодушен: это победа Москвы. Такое же мнение высказывают и многие масс-медиа на Западе. Нина дос Сантос, корреспондент CNN, уверена: «Это решающая победа для России. Не стоит забывать, что для запуска крылатых ракет по Сирии, она выбрала именно Каспийскую флотилию». По ее мнению, «Каспийское море – важнейший стратегический элемент с точки зрения нефтегазовых ресурсов, но также и важнейший элемент всё более амбициозной ближневосточной стратегии России и её связей с Ираном в регионе». О победе Москвы говорит и британская Financial Times, которую цитирует ВВС. Но вместе с тем эта газета напоминает: «Москва давно считает регион частью своей сферы влияния и много лет старается его сохранить, борясь, например, с такими проектами, как транскаспийский газопровод из Туркменистана в Азербайджан, который позволил бы этим странам конкурировать с Россией на европейском газовом рынке». FT уверена: «Кремль согласился на раздел Каспия ради того, чтобы улучшить связи с Ираном и повысить уровень сотрудничества с центральноазиатскими соседями на фоне попыток США и Китая увеличить присутствие в регионе. Взамен Россия получает запрет на любое военное присутствие на Каспии стран, не участвующих в договоре, то есть российский флот получает контроль над морем».

Но…вспомним события чуть более давние, чем эффектный запуск «Калибров» по целям в Сирии из иранского сектора моря. В середине девяностых глава МИД РФ Андрей Козырев, как показали опубликованные вскоре после подписания «Контракта века» в Баку «утечки» документов со Смоленской площади, всерьез предлагал применить военную силу для захвата «буровых платформ на каспийских камнях». До войны на Каспии дело не дошло, но транспортную блокаду Азербайджана Россия тогда ввела. Таким образом в Москве рассчитывали заставить Азербайджан отказаться от «Контракта века». Не вышло. О разделе дна Каспия в Кремле долго не желали даже слышать — тоже не вышло. Наконец, можно вспомнить поведение Ирана, чьи боевые самолеты устраивали демонстративные «залеты» в воздушное пространство Азербайджана и боевые развороты над устьем Куры. И эти амбиции Тегерану тоже пришлось запрятать поглубже.

Наконец, России в принципе пришлось соглашаться и на транскаспийские трубопроводы. Здесь, конечно, есть пункт о «всеобщем согласии», но вот будет это согласие касаться всей «пятерки» или же только тех стран, через чьи территориальные воды эти самые трубопроводы должны будут пройти — вопрос по меньшей мере открытый.

Спрогнозировать экономические последствия новых решений на Каспии на этом фоне нетрудно. Окончание периода неопределенности «открывает» для разработок, в том числе с участием иностранных компаний, многие перспективные месторождения и структуры в ранее спорных частях моря. А это не только транши нефтегазодолларов в азербайджанскую казну. Поток каспийских углеводородов на мировой рынок возрастет, причем по не контролируемым Россией маршрутам вроде ЮГК, который российские же эксперты именовали «шампуром в спину». И все это — на фоне обостряющейся в Европе «газовой войны». А тогда уже переговоры в Актау напоминают попытку российской дипломатии «вскочить в уходящий поезд» или, вернее, в «уплывающий пароход» и согласиться на «трубу» и раздел дна Каспия, чтобы завтра не иметь дело с военными базами США в регионе. Конечно, Москва получила бонус в виде пункта Конвенции о неприсутствии на Каспии вооруженных сил неприкаспийских стран. Что вроде бы открывает перед РФ перспективу прервать все опасные для себя процессы военной силой. Но…на фоне реакции на «крымнаш» такой сценарий представляется слишком рискованным. Не говоря о том, что в случае угрозы мировой энергетической безопасности США реагируют по максимально жесткому сценарию. Тем более что уже сегодня через Азербайджан и Казахстан осуществляются перевозки для натовского военного контингента в Афганистане. Это не базы США в порту Актау, разъясняют в Астане, но военное присутствие США на Каспии — это уже по сути свершившийся факт. Причем в такой форме, что подписание Конвенции его никоим образом не «обнуляет». Не говоря о том, что алармистские комментарии CNN и FT могут возыметь парадоксальный результат: вполне возможно, что вслед за ними западные правительства усилят свою активность вокруг Каспия. И какими здесь окажутся результаты, можно только гадать. На блистательную победу российской дипломатии все это похоже очень мало. Другой вопрос, что Москве, а тем более ее «форпостам», теперь придется учитывать изменившиеся реалии на Каспийском море. Где есть не только Россия и Иран, но и Азербайджан вместе со своими партнерами, а еще — открытые нашей страной новые возможности для Казахстана и Туркменистана. Так что для Москвы результат оказался на самом деле неопределенным. А вот у Азербайджана есть все основания праздновать победу.

Нурани, политический обозреватель Minval.az

Minval.az