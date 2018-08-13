В одном из американских ресторанов McDonald’s на видео запечатлели пару любовников, которые начали любовные игры в очереди ресторана.
Ролик сняли очевидцы курьезного инцидента и разместили его в Twitter.
В одном из американских ресторанов McDonald’s на видео запечатлели пару любовников, которые начали любовные игры в очереди ресторана.
Ролик сняли очевидцы курьезного инцидента и разместили его в Twitter.
Дата: 2018/08/13 13:56
Раздел: Мир
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