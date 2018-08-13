Несмотря на смягчение наказания Ильгару Мамедову и замене реального срока лишения свободы на условное, защита намерена подать кассационную жалобу на решение Шекинского апелляционного суда. Об этом Turan заявил его адвокат Фуад Агаев.

«Позитивное решение в том, что Ильгар Мамедов выходит на свободу. Остальная часть решения суда — негативна, ибо Ильгар Мамедов вновь признается виновным. То есть, апелляционный суд признает законным приговор суда, признавшего его виновным.

Более того, ему назначен испытательный срок в 2 года, что больше не отбытой им части наказания. B любом случае, мы не согласны с этим решением и в течение короткого времени подадим кассационную жалобу», — сказал Агаев.

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