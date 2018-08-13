Официальная Анкара реализует ряд мероприятий по стабилизации финансового рынка Турции, сообщил министр казначейства и финансов Турции Берат Албайрак.

«Начиная с ночи 13 августа, правительство совместно с банковскими структурами начало реализацию плана, который позволит поддержать реальный сектор, где больше всего ощущается воздействие колебаний курса национальной валюты», — написал Албайрак в Twitter, передает «Анадолу».

Министр отметил, что будет сделано все возможное для поддержки отечественного рынка. При этом меры не распространятся на банковские вклады, написал Албайрак.

Валюта, хранящаяся на счетах в банках, не будет переводиться в турецкую лиру, отметил глава Минфина, подчеркнув, что каждый, кто распространяет слухи для создания ажиотажа на рынках, ответит за это по закону.

«Для нас важно обеспечить бюджетную дисциплину. Цели определены. Минфин не будет идти на уступки в вопросах внебюджетных расходов. Об этом четко проинформированы все структуры и банки», — написал Албайрак.

Министр отметил, что подходы правительства к участникам рынка будут основываться на трех принципах.

«Высок ли уровень технологичности и добавочной стоимости продукции? Осуществляется ли экспорт? Учитывает ли фирма фактор дефицита текущего счета Турции? Эти принципы важны для правительства. Пусть никто в этом не сомневается. Мы добьемся успеха благодаря поддержке народа, рациональной политике и четкости позиции», — написал Албайрак.

Кроме того отметим, что Центробанк Турции объявил о мерах по защите финансового рынка страны на фоне снижения курса национального валюты.

В ЦБ Турции сообщили о принятии ряда мер по обеспечению финансовой стабильности и эффективной деятельности рынков. В частности, В рамках своих резервов обеспечит отечественным банкам всю необходимую ликвидность по ночным и дневным ставкам.

Помимо недельных ставок по валютным заимствованиям, частные банки смогут получать валютные кредиты сроком на один месяц. Лимит банковских гарантий в иностранной валюте для операций с турецкой лирой повышен с 7,2 млрд до 20 млрд евро.

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