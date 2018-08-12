Автомобиль протаранил дверь мечети во французском городе Лилль, после чего водитель скрылся с места происшествия, передает Газета.ру со ссылкой на France 3.

Сообщается, что речь идет о мечети аль-Вифак, расположенной на улице Вольтера. В результате произошедшего никто не пострадал, сотрудники правоохранительных органов ведут поиски подозреваемого.

«Мы вышли и закрыли двери. Случись это за десять минут до этого и могла бы произойти бойня», — сказал главный мулла мечети.

По данным полиции, им является ранее судимый выходец из Магриба. Причина его действий на данный момент неизвестны, однако полиция исключает мотивы на расовой почве.

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