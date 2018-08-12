Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе своего визита в Белград заявила, что странам Запада, которые активно делают заявления относительно гуманитарной ситуации в Сирии, следует разбираться в ситуации на европейском полуострове и отвечать за то, «что они натворили», передает РИА «Новости».

В частности, Захарова заявила, что граждане Сербии должны получить компенсацию за последствия бомбардировок НАТО в 1999 году с применением обедненного урана, так как аналогичные компенсации получают военные НАТО.

«Солдаты НАТО, которые находились в Сербии в момент проведения операции, такие иски давно уже подали, и в некоторых странах уже получают компенсации. Вы представляете, какой это абсурд? Агрессор получает компенсацию, а жертва компенсацию не получает», — сказала Захарова.

Она также отметила, что российская сторона готова предоставить свою помощь в вопросе экспертной оценки по данному вопросу.

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