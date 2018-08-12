Турция находится на последней стадии подготовки к новым военным операциям в Сирии, передает РИА «Новости» заявление президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Мы на последней стадии подготовки к приобщению к регионам в Сирии, где мы обеспечили стабильность посредством операций «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь», новых регионов. С божьей помощью в ближайшем будущем мы освободим и новые территории, обеспечив на них безопасность. Число вернувшихся из нашей страны в места, где мы обеспечили безопасность, достигло четверти миллиона», — заявил он.

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