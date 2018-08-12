Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье заявил, что рекордное падение турецкой лиры представляет собой спланированную акцию против самостоятельной политики Анкары.

«Цель этой операции — заставить сдаться Турцию во всех сферах — от финансов до политики. Мы вновь имеем дело с политическим коварным заговором. С Божьего позволения мы справимся (с заговором)», — приводят западные СМИ слова президента, сказанные в Трабзоне во время встречи с членами правящей Партии справедливости и развития.

По словам Р.Т.Эрдогана, если США решили пожертвовать своими отношениями с Анкарой, то Турция даст ответ на такую политику, найдя «новые рынки, новых партнеров и новых союзников».

Minval.az