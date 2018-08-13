Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье перед заседанием кабинета безопасности заявил, что будет добиваться от ХАМАС прекращения всякого насилия в отношении Израиля.

«У нас ясное требование — полное прекращение огня», — приводит слова премьера издание «Джерузалем пост».

«К настоящему моменту мы уничтожили сотни военных целей ХАМАС. При каждой серии атак (со стороны ХАМАС — ИФ) армия обороны Израиля взимает с ХАМАС тяжелую плату. Я не буду раскрывать наши оперативные планы, но они готовы», — отметил премьер.

Он пояснил, что задача израильских властей — возвратить безопасность населению юга Израиля и близлежащих районов, и что эта цель будет «выполнена полностью»,

Minval.az