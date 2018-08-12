Сотрудники силовых структур Египта ликвидировали в воскресенье на севере Синайского полуострова 12 боевиков.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на новостной портал Al Watan.

По его данным, Управление нацбезопасности страны получило информацию о местонахождении группы экстремистов в районе Эль-Ариша — столицы провинции Северный Синай. Прибывшие на место силовики были обстреляны радикалами и открыли ответный огонь. При обысках у уничтоженных террористов обнаружено стрелковое оружие, боеприпасы и несколько готовых к применению самодельных бомб.

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