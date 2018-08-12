В районе Сермада сирийской провинции Идлиб утром двенадцатого августа произошли мощные взрывы.

По предварительным данным, которые приводит «Анадолу», погибли не менее 32 человек, 45 ранены.

Руководитель Сил гражданской обороны (Белые каски) Идлиба Мустафа Хадж Юсуф сообщил «Анадолу», что серия взрывов произошла в районе, где расположились сирийцы, принудительно эвакуированные с севера провинции Хомс.

«Серия взрывов прогремела приблизительно в четыре утра. Разрушены два шестиэтажных здания, где были размещены бывшие жители Хомса. Спасательно-поисковые операции продолжаются. Из под завалов вызволены 13 человек. Пострадавшие доставлены в больницы», — сообщил он.

Причины взрывов выясняются.

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