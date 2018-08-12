На полигоне Алабино в Подмосковье состоялась торжественная церемония закрытия соревнований «Армейские международные игры-2018».

В церемонии закрытия принял участие заместитель начальника Генерального Штаба Вооруженных Сил Азербайджанской Республики — начальник Главного управления боевой подготовки и военного образования генерал-лейтенант Низам Османов.

МО АР отмечает, что наряду с конкурсом «Кубок моря», который прошел в нашей стране, азербайджанские военнослужащие также участвовали в конкурсах «Танковый биатлон» и «Полевая кухня» в России, «Мастера артиллерийского огня» в Казахстане и «Снайперский рубеж» в Беларуси.

Кроме того, наши военнослужащие представили нашу страну в качестве наблюдателя в конкурсах «Глубина» в Иране и «Отличники войсковой разведки» в России.

Minval.az