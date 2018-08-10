Международный музыкальный фестиваль «Жара» в 2019 году будет длиться целую неделю, заявил народный артист Азербайджана Эмин Агаларов.

Об этом говорится на странице телеканала «Жара» в соцсети Instagram, где выставлен фрагмент интервью с исполнителем.

«Я думаю, что в следующем году «Жара» в Баку будет продолжаться неделю, потому что концерты в рамках фестиваля длятся слишком долго. В день выступают по 60-70 артистов в течение 7-8 часов. Поэтому это надо делить на несколько дней», — сказал Агаларов.

Minval.az