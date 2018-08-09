В ходе последнего этапа конкурса «Кубок моря-2018» экипажи военных кораблей Азербайджана, России, Казахстана и Ирана выполнили артиллерийские стрельбы по воздушным целям.
Информацией делится МО АР.
В ходе последнего этапа конкурса «Кубок моря-2018» экипажи военных кораблей Азербайджана, России, Казахстана и Ирана выполнили артиллерийские стрельбы по воздушным целям.
Информацией делится МО АР.
Дата: 2018/08/09 20:14
Раздел: Азербайджан, Армия
Просмотров:
115
Эмин Агаларов разъясняет, почему
По его мнению, в ближайшее время может произойти вооруженный конфликт
Очередной успех выходца из Азербайджана
Обсуждается проект Дорожной карты по развитию сотрудничества
Туристов привлекают прекрасные гостиницы, знаменитая и очень популярная азербайджанская кухня (Видео)
Состоялась церемония награждения и закрытия конкурса
Эта продукция обладает высоким экспортным потенциалом
Претенденты на Mardan Palace отказались от покупки некогда самого дорогого отеля Турции из-за его долгов.
Азербайджанские компании примут участие 30 августа – 1 сентября в шестом ЭКСПО «Китай-Евразия» в городе Урумчи Синьцзян-Уйгурского