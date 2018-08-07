Азербайджанский футбольный клуб «Нефтчи» ведет поиски центрального защитника, который призван заменить травмированного Руслана Абышова.

Как сообщает «Азериспорт», среди них игрок клуба австрийской Бундеслиги.

Это подтвердил спортивный директор столичного клуба Джейхун Султанов: «Мы на самом деле ведем переговоры с футболистом австрийского клуба. Я не буду называть имя, дабы не навредить переговорам. Причем он не единственный кандидат. Помимо него еще 2-3 игрока у нас на карандаше. Все они имеют контракты со своими клубами, но мы не платим отступные за игроков. Это наше правило. Футболист сам решает вопрос со своим клубом».

Minval.az