В ходе новой соревновательной недели конкурса «Кубок моря-2018» военные моряки Азербайджана, России, Ирана и Казахстана во время состязаний по «Борьбе за живучесть корабля и спасательной подготовке» выполнили эпизод по «Использованию спасательных средств».

По решению международной судейской коллегии, на этом этапе российская команда заняла первое место. Команда ВМС Азербайджана заняла второе, команда Ирана – третье, команда Казахстана – четвертое место.

Согласно информации МО АР, по общим итогам соревнований, в настоящее время команда ВМС Азербайджана находится на втором месте.

На очередном этапе конкурса «Кубок моря-2018» будет выполнен эпизод по «Артиллерийской стрельбе по плавающей мине».

Minval.az