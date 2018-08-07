Европейская комиссия намерена урезать количество выдаваемых в обмен на приобретение недвижимости или инвестиции паспортов и видов на жительство гражданам третьих стран, в частности, России и бывших советских республик.

Как передает ТАСС со ссылкой на Der Spiegel, такое решение связано с угрозой использования «золотых» документов для отмывания денег и подрыва безопасности ЕС, говорят чиновники. По словам еврокомиссара по юстиции Веры Юровой, новые директивы будут разработаны и опубликованы уже осенью. «Еврокомиссия сильно обеспокоена увеличением количества выданных «золотых паспортов», — заявила она.

В некоторых странах ЕС действует правило «золотых» виз и паспортов: вид на жительство или гражданство можно получить в обмен на приобретение недвижимости или существенные инвестиции в экономику государства. Юрова отметила тенденцию последних лет, когда «все больше государств-членов ЕС предоставляют гражданство лицам из третьих стран, если последние инвестируют большие суммы денег в эти государства».

Среди европейских стран комиссары особо выделили Кипр, Грецию и Мальту, а среди обладателей «золотых документов» — граждан России, бывших республик СССР и Китая. «Мы не хотим [пускать] троянского коня в [Европейский] союз, — описала Юрова проблему свободного перемещения в ЕС криминальных элементов из третьих стран. — Некоторые страны-участницы должны делать больше для того, чтобы гражданством не наделялись преступники, ставящие под угрозу безопасность Европы и занимающиеся отмыванием денег».

Такие страны, как Кипр, уже продолжительное время подвергаются критике за «продажу» паспортов. Как отмечала в своем расследовании британская газета The Guardian, в период 2013-2017 годов Никосия смогла заработать €4 млрд, принимая в гражданство представителей российских и украинских финансовых элит. Похожие тенденции отмечались в Греции, Испании, Латвии, Венгрии, Португалии и Мальте. Согласно общедоступным данным министерства юстиции Мальты, только за 2015 год страна заработала около €200 млн на «торговле паспортами», отмечает издание.

При этом решение вопроса о присвоении гражданства или выдаче вида на жительства остается за каждым отдельным государством-членом ЕС и вне сферы влияния европейских властей.

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