Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал восстановление американских санкций против Ирана и призвал европейские страны последовать примеру США, передает РИА Новости.

Первая часть санкций, обусловленных выходом Соединенных Штатов из ядерной сделки, восстановлена в полночь с 6 на 7 августа и сразу вступит в полную силу. Второй пакет, включающий санкции, направленные на иранский энергетический сектор и сделки с нефтью, будет реализован 5 ноября.

«Я приветствую важное решение президента США Дональда Трампа и американской администрации ввести санкции в отношении Ирана. Это значимый момент для Израиля, Соединенных Штатов, региона и всего мира. Он символизирует решимость остановить Иран и не допустить реализации его планов получить ядерное оружие», — сказал Нетаньяху в записанном на видео заявлении.

«Я призываю европейские страны, которые говорят о сдерживании Ирана, присоединиться к этой инициативе. Прошло время разговоров, настало время действий. Так поступают США, так нужно вести себя Европе», — подчеркнул он.

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