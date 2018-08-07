Евросоюз ввел в действие европейский блокирующий регламент, который объявляет недействительными на своей территории экстерриториальные санкции США в отношении Ирана, запрещает европейским компаниям их выполнять, а также запрещает исполнение любых решений иностранных судов, принятых на основании этих санкций.

Как сообщила в понедельник Еврокомиссия, блокирующий регламент вводится в действие автоматически в 6:00 (8:00 по бакинскому времени) 7 августа.

«7 августа вступает в силу обновленный блокирующий регламент ЕС, который защитит европейские компании, ведущие бизнес с Ираном, от действия американских экстерриториальных санкций», — заявила в понедельник на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева.

«Как только блокирующий статус вступит в силу в 06:00, он позволит всем европейским организациям в судебном порядке компенсировать ущерб от выполнения санкций, от лиц, по вине которых это произошло. [Он также] объявляет юридически ничтожными (недействительными) на территории ЕС любые решения иностранных судов в поддержку санкций», — добавила Андреева.

Как позднее пояснили эксперты Еврокомиссии, регламент также допускает получение компенсаций европейскими компаниями, которые могут понести убытки в результате действий США.

Отныне европейским компаниям нужно получить особое разрешение Еврокомиссии, которое будет выдаваться для каждого отдельного случая и только в исключительном порядке, если компания сможет подтвердить, что «невыполнение санкций может нанести серьезный ущерб интересам европейских компаний или Евросоюза в целом», пояснили эксперты Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе.

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