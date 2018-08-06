Американский президент Дональд Трамп подписал указ о восстановлении в два этапа санкций против Ирана. Ограничительные меры были отменены после подписания в январе 2016 года Совместного всеобъемлющего плана по ядерной программе Тегерана. Об этом журналистам заявила представитель администрации Белого дома.

— Президент распространил новый исполнительный указ по Ирану, который подразумевает восстановление санкций против Ирана, — сказала она.

Отмечается, что речь идёт пока о двух этапах из пяти. Причём первый пакет санкций будет восстановлен в полночь с 6 на 7 августа.

В рамках первого этапа будут восстановлены санкции, которые вводят ограничения против суверенного госдолга Ирана и его национальной валюты. Второй этап затронет энергетический сектор экономики Ирана, а также порты страны и её судостроительную отрасль.

Minval.az