Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил своему индонезийскому коллеге Джоко Видодо соболезнования в связи с последствиями землетрясения на острове Ломбок.

«Меня опечалила новость о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях в результате сильного землетрясения. В связи с этой трагедией, выражаю от своего имени и от имени азербайджанского народа соболезнования всему народу Индонезии, родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим и раненным», — говорится в послании И.Алиева.

Minval.az