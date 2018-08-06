Конкурс «Полевая кухня», который проходит в рамках соревнований «Армейские международные игры-2018», продолжается.
Как пишет сайт МО АР, судьи конкурса пробуют и оценивают различные блюда, приготовленные военными поварами.
Конкурс «Полевая кухня», который проходит в рамках соревнований «Армейские международные игры-2018», продолжается.
Как пишет сайт МО АР, судьи конкурса пробуют и оценивают различные блюда, приготовленные военными поварами.
Дата: 2018/08/06 21:36
Раздел: Азербайджан, Армия
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