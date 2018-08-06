В результате взрыва грузового автомобиля на трассе рядом с аэропортом итальянского города Болонья погиб один человек. Об этом сообщает Rai News.

По данным телеканала, число пострадавших при взрыве достигло 55 человек.

Как отмечается, в результате взрыва произошло частичное обрушение автомобильного моста.

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