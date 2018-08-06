В результате взрыва грузового автомобиля на трассе рядом с аэропортом итальянского города Болонья погиб один человек. Об этом сообщает Rai News.
По данным телеканала, число пострадавших при взрыве достигло 55 человек.
Как отмечается, в результате взрыва произошло частичное обрушение автомобильного моста.
#incidente #esplosione #bologna pic.twitter.com/GPmzNrbKUT
— Antonio Laccetti (@antoniolaccetti) 6 августа 2018 г.
#borgopanigale #Bologna pic.twitter.com/8OyQvPERHS
— VecchioRincoglionito (@Fabio__Franci) 6 августа 2018 г.