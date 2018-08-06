Природный подземный «Музей Каппадокии» расположен в скалах долины Перибаджалары

НЕВШЕХИР

В Турции реализуется проект подземного природного музея, не имеющего аналогов в мире.

Музей создается на территории одного из главных центров культурного, исторического и природного туризма страны — Каппадокии.

Природный музей, получивший название «Музей Каппадокии», создание в районе скал долины Перибаджалары («Камины фей») недалеко от района Аванос.

Подземный «Музей Каппадокии» создается в скалах долины Перибаджалары («Камины фей») недалеко от района Аванос.

Музей будет располагаться между туфовыми скалами, образовавшимися миллионы лет назад в результате извержения вулканов Эрджиес, Хасан Дагы и Гюллюдаг.

Работы по созданию музея начались в январе 2018 года, после того как стали известны итоги тендера, объявленного Министерством культуры и туризма.

В музее будут этнографические и тематические экспозиции. Посетители смогут совершить путешествия в «прошлое» Анатолии.

Площадь открытой части музея составит 50 тысяч кв.м., закрытой — семь тысяч кв. м.

Комплекс будет располагаться в 15 минутах езды от Национального парка Гёреме, долины Пашабаг, музея под открытым небом Зельве и крепости Учхисар — наиболее посещаемых туристами мест Каппадокии.

Директор музея провинции Невшехир Мурат Гюльяз сказал агентству «Анадолу», что музей увеличит приток туристов в этот район Турции.

«Уверен, что музей войдет в список самых популярных в Турции. Его открытие намечено на 2019 год. Музей не будет иметь аналогов мире»,- сказал он.

Территория района Каппадокия входит в пределы провинции Невшехир, Нигде, Аксарай, Кыршехир и Кайсери.

Национальный парк Гёреме, расположившийся в центральной части Каппадокии, вместе с каппадокийскими пещерными поселениями входит в список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

Самыми известными подземными поселения в Каппадокии являются Каймакли и Деринкую, обнаруженные археологами в 1960 году.

Minval.az