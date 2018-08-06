В числе уничтоженных террористов — Илькер Тезер, включенный в «оранжевый список» разыскиваемых по линии МВД Турции.

Силы безопасности Турции ликвидировали шестерых террористов в районе Оваджик восточной провинции Тунджели.

В МВД сообщили, что в числе уничтоженных террористов — Илькер Тезер по позывным «Юсуф», включенный в «оранжевый список» особо опасных преступников.

Тезер входил в ряды террористической организации TKP/ML-TİKKO и разыскивался за участие в вооруженных нападениях, в ходе которых были ранены два сотрудника жандармерии (в мае 2016 года и в августе 2013 года).

Антитеррористические операции в провинции продолжаются.

Minval.az