Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий успешно испытала гиперзвуковой летательный аппарат Xingkong-2. Об этом пишет Global Times со ссылкой на сообщение Китайской академии аэрокосмической аэродинамики.

Отмечается, что испытание прошло в пятницу на северо-западе Китая. Волноплан, запущенный с помощью ракеты, совершил ряд маневров и приземлился в заданной зоне. В ходе испытаний он поднялся на 30 км и развил скорость в 5,5–6 махов.

Как пишет издание, Xingkong-2 получает ускорение благодаря ударным волнам, которые образуются после прохождения звукового барьера. Китайские эксперты отмечают, что летательный аппарат может нести ядерные боеголовки и преодолевать любую современную противоракетную систему благодаря высокой скорости и непредсказуемой траектории.

После завершения испытаний аппарат будет передан на вооружение Народно-освободительной армии Китая.

В мае в Китае начались ходовые испытания первого авианосца собственной постройки. Его длина составляет 315 м, ширина — 75 м, максимальная скорость хода — 31 узел. В авиационную группу корабля входит 36 истребителей J-15. Ожидается, что он будет введен в строй не раньше 2020 года.

Minval.az