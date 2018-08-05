Чаще всего отказывают во въезде в Грузию гражданам Индии, Турции и Азербайджана, говорится в материалах на сайте МВД Грузии.

Грузия ведет строгий контроль на контрольно-пропускных пунктах, которые подключены к базе разыскиваемых через Интерпол преступников.

За первые шесть месяцев 2018 года иностранцам отказали во въезде в Грузию более 2,9 тысячи раз.

Наибольшее количество отказов получили граждане Индии (571). За ними следуют граждане Турции (492) и Азербайджана (418).

Граждане России в данной статистике заняли четвертое место – им отказали 230 раз, а граждане Армении — восьмое (88 отказов).

В десятку также вошли граждане Сирии, Узбекистана, Туркмении, Пакистана и Египта.

По одному разу Грузия отказывала во въезде в страну гражданам США, Болгарии, Дании, Великобритании, Камбоджи, Камеруна, Фиджи, Гаити, Ливии, Боснии и Герцеговины, Мадагаскара и Уганды.

Чаще всего в Грузию не впускают пребывающих в Тбилисский международный аэропорт. Далее следуют КПП «Красный мост» на границе с Азербайджаном, КПП «Казбеги» на границе с Россией, КПП «Сарпи» на границе с Турцией и КПП «Садахло» на границе с Арменией.

Количество визитов иностранцев в Грузию за полгода превысило 3,5 миллиона. Чаще всего в Грузию приезжают граждане Азербайджана, России, Армении и Турции.

Minval.az