Война в «Арцахе» (самоназвание захваченных земель Азербайджана, здесь и далее закавычено нами — Минвал) может начаться в любой день августа или сентября. Об этом на своей странице в Facebook написал координатор Нагорно-Карабахского Комитета «Хельсинкская Инициатива -92» Карен Оганджанян.

«В последнее время, кажется, как в Армении, так и в «Арцахе» стали более серьезно относиться к возможностям возобновления крупномасштабных военных действий Азербайджана против двух армянских государств, отмечает Оганджанян. «И, если раньше, на попытки привлечь внимание новых армянских властей на беспрецедентное наращивание вооружений и живой силы со стороны Азербайджана вдоль всей границы соприкосновения с Арменией и «Арцахом», мы были свидетелями неадекватной реакции со стороны руководства Армении, то теперь армянские власти со всей серьёзностью относятся к этому, более того, предпринимают вместе с «арцахскими» властями все необходимое для предотвращения новой войны», — заявил Оганджанян.

Minval.az