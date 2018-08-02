В Акмолинской области задержан криминальный авторитет — гражданин Азербайджана.
Задержание произведено в ходе совместной операции полиции и КНБ. Авторитет находился в гостинице курортного города Щучинск на берегу озера Бурабай, сообщает казахстанский интернет-портал 365info.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.
У задержанного изъяты пистолет с патронами, боевая граната, а также наркотическое вещество. Стражи порядка установили, что авторитет прибыл самолетом из Тбилиси.
По данным следствия, в преступном мире задержанный считается «вором в законе». На его счету преступления в Грузии и Азербайджане. Следствие полагает, что в Казахстане авторитет собирался вымогать средства у своих соотечественников-бизнесменов.
Задержанный водворен в изолятор. Расследование продолжается.