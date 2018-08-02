Очень неудачной оказалась прогулка Влада Лисовца по Москве. Звездный стилист и телеведущий вчерашним вечером решил прокатиться на самокате по центру города, но качество дорог и тротуаров даже в столице не всегда радует. Колесо самоката попало в дыру или расщелину на дороге — и отвлекшийся на секунду Лисовец упал на асфальт, серьезно повредив лицо. Из-за количества крови было решено вызвать скорую помощь, которая экстренно доставила звезду в НИИ им. Склифосовского, именуемый в народе как Склиф.

«Описывать ситуацию падения с самоката не хочу, сам виноват, — рассказал стилист, которого цитирует издание 7Дней. — В больнице меня узнали, без цветов, музыки и тортов положили на кушетку, подбородок зашили. Вот теперь и не скажешь, что я без круговой подтяжки лица! Справка есть, шили! Получив на руки рентген и убедившись, что переломов нет, я ушел домой».

Теперь две недели стилисту придется ходить с повязкой-пластырем на лице, пока не затянутся швы и хирург не уберет нитки. Еще полгода шов будет рубцеваться, а потом его можно будет удалить лазером.

При падении у Влада пострадало не только лицо, но и палец. Но стилисту повезло: он лишь сильно ушиб руку, а не сломал.

Повязку на лице Лисовец моментально «обыграл»: он написал на ней слово «стиль». Кто знает, возможно, кто-нибудь включит эту идею в коллекцию одежды будущего сезона или хотя бы использует на показе недели моды в Москве.

Minval.az