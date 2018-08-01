«Освобожденные во время «карабахской освободительной борьбы» территории (подразумеваются оккупированные азербайджанские территории, не входящие в состав бывшего НКАО — ред.) нужно вернуть Азербайджану, если требует этого разрешение конфликта», сказала член «Армянского национального конгресса» (партия экс-президента Армении Левона Тер-Петросяна) Зоя Тадевосян в ходе встречи с журналистами, сообщает Aysor.

Тадевосян подчеркнула, что «эти территории не являются территориями «Арцаха» (Самоназвание оккупированных земель Азербайджана, закавычено нами — Минвал).

«Мы их называем освобожденными. По сути, вы хорошо знаете, что в этой аудитории все понимают, что это захваченные территории», — сказала она.

На вопрос журналистов о том, что означает это заявление о захваченных территориях, Тадевосян ответила вопросом: «Это армянские земли?»

Отвечая на вопрос, должны ли они быть возвращены, Тадевосян призвала не обижаться на нее за ее слова, так как не она решает этот вопрос.

По словам Тадевосян, этот вопрос всегда ставился сопредседателями Минской группы ОБСЕ и, вообще, обсуждался за столом переговоров.

«Дорогой журналист, не нужно обижаться на меня и требовать чего-то, за что я не отвечаю. Если вопрос идет об урегулировании за счет возвращения территорий, то, конечно, это правильно. Если все страны договариваются решить вопрос таким путем, то …», — сказала она.

На замечание о том, что армянская сторона считает эти территории освобожденными, а не захваченными, Тадевосян заявила, что это – позиция армянской стороны, в то время как международное сообщество придерживается другого мнения по данному вопросу, считая их захваченными или оккупированными.

В то же время, на вопрос журналиста о том, «спрашивала ли она мнение народа «Арцаха» об этом», она ответила, что никого ни о чем не спрашивала, а лишь констатирует факт.

Minval.az