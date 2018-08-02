В Югре формируют институт общественных помощников по национальным вопросам.

В Сургутском районе сразу в трех поселениях появились общественные консультанты. В круг вопросов, которыми занимаются добровольные помощники, входит информирование главы района о состоянии дел в поселении, оказание содействия исполнительной власти по улучшению условий жизни и решению социальных вопросов населения, а также взаимодействие с общественными национально-культурными объединениями и конфессиональными организациями.

С инициативой о создании института общественных помощников выступила Национально-культурная автономия азербайджанцев Сургута и района «Бирлик». Предложение прозвучало на Форуме гражданских инициатив, прошедшем в декабре 2017 года, и было поддержано властями муниципалитета и региона.

Проект положительно оценила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Наталья Комарова. Она отметила, что в районе ведется системная работа на основе разработанной концепции межнациональных отношений.

«Каждый такой проект имеет особую ценность, ему необходимо оказывать всестороннюю поддержку. Только так возможно оградить югорчан от проявлений экстремизма на межнациональном уровне. В этом плане свои задачи должны эффективно решать координационные органы в сфере межнациональных отношений в муниципалитетах. Сохранение межнационального согласия и баланса позволяет Югре оставаться одним из самых развитых и привлекательных для жизни регионов России», — отметила Наталья Комарова.

Как поясняют в администрации, именно в Сургутском районе сложились все предпосылки для появления института общественных консультантов, работающих на постоянной основе.

«Сургутский район практически единственный муниципалитет округа, который на постоянной, регулярной основе проводит круглые столы, встречи главы с представителями национальных диаспор и религиозных конфессий. В этих встречах принимают участие руководители всех ведомств, которые так или иначе участвуют в реализации межнациональной политики. И у «националов» есть возможность выразить свое мнение, высказать замечания, пожелания по улучшению каких-то направлений. По итогам встреч рождаются вот такие инициативы, протокольные решения, которые затем реализуются на практике», — рассказала начальник отдела взаимодействия с национальными объединениями и религиозными конфессиями администрации Сургутского района Елена Алферова.

В начале года в муниципалитете было разработано и утверждено положение об общественных помощниках по национальным вопросам. В настоящее время в поселениях формируется список кандидатов на эту должность, который находится на рассмотрении главы района.

«Во время каждого визита в поселения происходят отдельные встречи с представителями общественных, национальных и религиозных организаций, в ходе которых происходит обсуждение этого вопроса. Заявляя представителя от той или иной диаспоры, сами общественники понимают, что, имея определенный вес и авторитет у себя, им придется взаимодействовать с представителями других национальностей. То есть вопрос очень сложный и ответственный. Радует, что, когда люди понимают это, осознанно подходят к своему решению и даже снимают свои кандидатуры», — рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Minval.az