Находящиеся в прифронтовой зоне по поручению Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили передовые подразделения, дислоцированные на различных направлениях фронта.

Как сообщается на сайте Минобороны, министру обороны была доложена оперативная обстановка на макете местности. Генерал-полковник З.Гасанов проверил боеготовность подразделений, а также наблюдал за передовыми позициями противника и поставил соответствующие задачи.

Руководство Министерства Обороны высоко оценило боеспособность, материально-техническое обеспечение и оснащение подразделений боеприпасами, вооружением и военной техникой, а также морально-психологическую подготовку личного состава.

Министр обороны ознакомился с условиями в подразделениях, за чайным столом побеседовал с личным составом.

Minval.az