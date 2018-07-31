31 июля в штабе Военно-морских сил (ВМС) Азербайджана в рамках «Международных армейских игр – 2018» состоялась торжественная церемония открытия организованного в Баку международного конкурса «Кубок моря – 2018».

В церемонии открытия принимают участие военнослужащие, аккредитированные в Азербайджан наряду со странами-участниками представители и делегации ВМС Турции, Пакистана, США, Вьетнама, Саудовской Аравии, Королевства Бахрейна, Болгарии и других стран.

Участники конкурса – команды Каспийской флотилии ВМФ России, ВМС Исламской Республики Иран, ВМС Казахстана и Азербайджана вступили на площадь под государственными флагами в сопровождении военного оркестра. В церемонии был исполнен гимн Азербайджана, поднят трехцветный флаг.

Затем на площадь были вынесены флаги IV Армейских игр и «Кубка моря — 2018».

Выступивший на церемонии председатель оргкомитета конкурса «Кубок моря — 2018», заместитель начальника Генерального штаба ВС Азербайджана, начальник Главного управления боевой подготовки и военного образования, генерал-лейтенант Низам Османов и замминистра Министерства обороны Азербайджанской Республики, генерал-лейтенант Керим Велиев приветствовали участников церемонии и гостей, передали им поздравления министра обороны и объявили открытым конкурс «Кубок моря — 2018».

На церемонии была представлена театрализованная массовая художественная программа с участием мастеров искусства, песенных и танцевальных ансамблей ВС Азербайджана и Черноморского флота Российской Федерации.

Отметим, в связи с Армейскими международными играми, которые проводятся с 28 июля по 11 августа, в Азербайджане, Беларуси, Казахстане, Китае, Иране и России будут организованы 28 соревнований.

Азербайджанские военнослужащие примут участие в 5 конкурсах. Наряду с конкурсом «Кубок моря», который пройдет в нашей стране, азербайджанские военнослужащие также будут участвовать в конкурсах «Танковый биатлон» и «Полевая кухня» в России, «Мастера артиллерийского огня» в Казахстане и «Снайперский рубеж» в Беларуси.

Наши военнослужащие также представят нашу страну в качестве наблюдателя в конкурсах «Глубина» в Иране и «Отличники войсковой разведки» в России. В конкурсе «Кубок моря-2018» в качестве наблюдателя примут участие представители вооруженных сил Турции, Пакистана, Бахрейна, Саудовской Аравии и США.

Minval.az